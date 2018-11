Razer Care : une extension de garantie à partir de 99 dollars aux États-Unis

Très connue dans le monde professionnel et appréciée des bidouilleurs, la marque propose depuis quelques années déjà des produits Wi-Fi à SSID unifié. Mais elles sont parfois jugées complexes à utiliser.

Elle a donc travaillé sur une solution plus clé en main, à la manière des Orbi de Netgear : AmpliFi. Elle prend la forme d'un routeur ultra-compact utilisable avec des satellites complémentaires. Un pack de base est proposé pour un peu moins de 370 euros.

Mais Ubiquiti va plus loin et compte s'adresser au marché des joueurs à travers un partenariat avec NVIDIA. La société vient en effet de dévoiler une Gamer's Edition de sa solution AmpliFi. Outre un design noir et vert, il est présenté comme optimisé pour GeForce Now. Pour rappel, il s'agit du service de « Cloud gaming » de NVIDIA.

Il reprend les mêmes caractéristiques, mais propose un « Qos Mode » spécifique permettant de s'assurer de la meilleure latence possible tout en évitant au maximum les pertes de paquets. L'idée étant d'offrir « la meilleure expérience possible » en jeu.

On ne sait pas encore comment cela fonctionnera dans la pratique et si d'autres services similaires pourront profiter de ce mode. Les premières captures montrent simplement un sélecteur de priorité (latence ou débit).

Seule certitude : ce pack est proposé à 379 dollars, contre 340 dollars pour le modèle classique. Il faut donc s'attendre à le voir débarquer aux alentours de 400 euros en France.