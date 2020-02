Ravalement de façade pour OneDrive sur Android, avec mode sombre

La mise à jour se faisait attendre, car la version iOS du client avait été remaniée en juillet 2019. Au programme : interface modernisée, nouvelles icônes, amélioration de la lisibilité pour les noms de dossiers et fichiers, et bien sûr le mode sombre.

C’est au tour de la version Android d’être servie, avec le même programme. On ne sait pas ce qui a nécessité tant de temps pour répercuter les changements, mais Microsoft admet volontiers que le thème sombre était de loin la fonction la plus réclamée.

Ce ravalement inclut plusieurs autres changements. L’icône de scanner, au centre de la barre du bas, a été remplacée par un appareil photo pour signifier son utilité. L’application propose également une vue « Fichiers récents » ainsi qu’une recherche remaniée, qui permet notamment de choisir entre ses seuls fichiers et ceux accessibles dans les partages, par exemple SharePoint.

Parmi les autres améliorations, signalons la présence des outils d’annotation en bas de l’écran pour les PDF, de meilleures performances et une sélection plus simple de la couleur pour la fonction Notes ainsi qu’un espace plus large pour la fonction Signature.

Ces améliorations sont en cours de déploiement. Il peut s’écouler plusieurs jours avant de les voir arriver sur votre smartphone ou tablette.