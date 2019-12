Rapport de sécurité Uber 2018 : 3 045 agressions sexuelles, 58 morts sur les routes, 9 meurtres

Le service de VTC a publié son premier rapport de sécurité pour les années 2017 et 2018. L'année dernière, il a recensé 3 045 agressions sexuelles, 9 meurtres et 58 morts dans des accidents de la route, contre respectivement 2 936 agressions, 10 meurtres et 49 décès en 2017 (page 51 à 59 du rapport).

En 2018, 1,3 milliard de courses ont été réalisées par Uber (pour 16,6 milliards de km), contre 1 milliard de voyages (pour 13,2 milliards de km) en 2017. Uber se veut par contre rassurant : dans 99,9 % des cas, aucun incident n'est à signaler. La société met d'ailleurs ces chiffres en balance avec les moyennes nationales, qui seraient plus élevées.

Sur Twitter, Dara Khosrowshahi déploie des trésors de consensualité : « Je pense que beaucoup de gens seront surpris par la rareté des incidents. D'autres au contraire penseront qu'ils arrivent encore trop souvent. Certaines personnes apprécieront tout ce que nous avons fait en matière de sécurité, d'autres diront que nous avons plus de travail à faire. Ils auront tous raison ».