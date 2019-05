Rambo Last Blood : la bande-annonce est là, le film sortira le 25 septembre

Il y a quelques jours, le fabricant chinois disparaissait de la liste des membres de la SD Association en charge des cartes SD et microSD. Aucune annonce officielle n'avait été faite.

Le retour dans cette liste se fait également sans tambour ni trompette et surtout sans explications. À Android Authority, un représentant de Huawei explique que l'adhésion n'avait pas été annulée, mais temporairement modifiée suite au décret de Donald Trump.

Dans le même temps, l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a envoyé un message à ses membres pour leur indiquer que les employés de Huawei n'ont plus le droit de participer à l'évaluation des articles par les pairs et au processus éditorial de publication.

L'organisation a ensuite publié un communiqué pour expliquer qu'ils peuvent néanmoins continuer leurs activités en tant que membres individuels et collectifs, accéder aux publications, soumettre des articles, participer et présenter des conférences de l'IEEE, etc.