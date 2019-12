Ce changement avait été annoncé en décembre de l’année dernière et les autoradios seront concernés à partir de fin juin 2020.

Le syndicat des radios indépendantes rappelle que le DAB+ « se déploie progressivement en France et que plus d’un quart de la population française est maintenant couverte ». Le CSA vient d’autoriser de nouvelles radios DAB+ dans plusieurs villes pour début 2020 : Arcachon, Bordeaux et Toulouse.