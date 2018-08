Radeon Pro d'AMD : WX 8200 à 999 $, nouveaux pilotes et équivalent de Wattman sous Linux

Tant AMD, qu'Intel ou NVIDIA ont publié de nouvelles versions pour leurs cartes grand public ces dernières semaines. Pour partir du bon pied à la rentrée, pensez donc à les installer.

Du côté des Radeon, les 18.8.1 apportent des gains de performances dans certains cas sous Monster Hunter : World, ainsi que le support de Madden NFL 19, We Happy Few et World of Warcraft : Battle for Azeroth. Quelques bugs ont également été corrigés.

Chez Intel, la dernière version de WoW était également au programme des 24.20.100.6229, avec des améliorations pour le support du HDR sur les écrans Dell et autres correctifs de sécurité.

Même chose chez NVIDIA et les 398.82 WHQL qui n'apportent pas de changement majeurs. Notez que la société en a également profité pour publié un hotfix 398.98 destiné à ceux qui ont des soucis avec LA Noire VR ou la beta de CoD Black Ops 4.

Espérons que l'annonce des nouvelles GeForce RTX sera également l'occasion d'une refonte des pilotes (notamment leur interface qui a déjà quelques années), puisqu'ils ne devraient plus tarder à passer à la branche 400.