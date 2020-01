Rachat de HP Inc : Xerox poursuit son offensive et présentera des candidats pour le conseil d’administration

Cela fait maintenant des mois que Xerox a fait part de son intention de racheter HP Inc (imprimantes et ordinateur) pour 33,5 milliards de dollars, une offre jugée insuffisante par le conseil d'administration et rejetée à l’unanimité.

Ce refus n’a pas calmé l’appétit de Xerox, qui poursuit son offensive tantôt avec le bâton – en dénonçant des « déclarations trompeuses » et menaçant de lancer une OPA hostile – tantôt avec le carotte – affirmant avoir obtenu des engagements de financement de la part de plusieurs banques.

Rien n’y fait, la position du conseil d’administration de HP Inc n’a pas bougé d’un pouce : « la proposition de Xerox sous-estime considérablement HP et ne constitue pas une base de discussion ». Xerox tente aujourd’hui une nouvelle approche, en s’attaquant directement au conseil d’administration.

La société fait part de son intention de présenter pas moins de 11 candidats indépendants pour y siéger. « Les candidats ont été choisis en raison de leur expertise dans la supervision et l'exécution d'importantes transformations et combinaisons d'entreprises, en démontrant dans le passé leur capacité à créer de la valeur pour les actionnaires », explique Xerox.

La société ajoute enfin que « les actionnaires de HP nous ont dit qu'ils pensaient que notre proposition d'acquisition apporterait une valeur considérable ».