Rachat de HP : Xerox accentue sa pression, un montant est toujours insuffisant pour HP Inc

Début novembre, Xerox déposait officiellement une offre de rachat à HP Inc (imprimantes et ordinateurs) pour 33,5 milliards de dollars. Elle a été rejetée à l’unanimité.

Depuis, la tension est montée d’un cran entre les deux protagonistes. Xerox a dénoncé des « déclarations trompeuses » et menacé de lancer une OPA hostile. Afin d’accentuer sa pression, Xerox affirme cette semaine avoir obtenu des engagements de financement de la part de plusieurs banques pour un montant total de 24 milliards de dollars.

La société veut ainsi montrer au conseil d’administration de HP – et aux actionnaires – qu’elle a les reins suffisamment solides pour tenir son engagement. John Visentin, vice-PDG de Xerox ajoute qu’il souhaite maintenant rencontrer les dirigeants de HP pour « commencer à négocier cette transaction ».

La réponse de HP Inc n’a pas tardé à arriver et reste dans la lignée des précédentes déclarations : « Votre lettre du 6 janvier 2020 concernant le financement ne résout pas le problème clé : la proposition de Xerox sous-estime considérablement HP et ne constitue pas une base de discussion ».