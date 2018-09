Qwant s'associe à Brave et fera une annonce demain matin

Hier, l'opérateur annonçait que l'Inde et la Malaisie étaient désormais incluses dans les 25 Go de roaming par mois de son forfait à 19,99 euros. Aujourd'hui, Univers Freebox pointe une nouvelle brochure tarifaire, avec des changements sur les appels vers l'international et la data en roaming.

On note de nombreuses hausses. En voici quelques exemples : 1,35 euro par minute vers l'Afghanistan, l'Afrique du Sud, l'Angola, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bangladesh, le Bhoutan, le Botswana, etc. (il y en a des dizaines du genre).

Il en est de même pour la data depuis certains pays, qui passe de 3,95 ou 4,95 euros à 9,70 euros par Mo : Albanie, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Aruba, Barbade, Bermudes, Bonaire, Îles Caïman, Cambodge, etc.

Bref, si vous prévoyez d'appeler vers l'international ou de vous déplacer, pensez à consulter la brochure tarifaire de l'opérateur afin d'éviter toute déconvenue.