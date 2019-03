Qwant et Wiko bientôt partenaires

Les retours des clients des deux banques étaient nombreux sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter.

La Société Générale a prévenu ses clients hier matin vers 9h30 : « l’accès à nos services de banque à distance est actuellement perturbé ». Il faudra attendre 15h30 pour qu'un retour à la normale soit annoncé : « Nous vous informons que les soucis qui touchaient nos services de banque à distance sont maintenant résolus ». La banque n'a pas fait de communiqué détaillé sur cet incident pour l'instant.

Chez BNP Paribas – et Hello Bank par effet ricochet – même son de cloche : « Nous rencontrons un incident général sur nos sites , applications mobiles et dans nos agences », twittait le compte de la société à 9h10. Pour rappel, BNP Paribas avait déjà subi pareille mésaventure début janvier.

À 15h15, le problème n'était toujours pas réglé : « l’accessibilité de certains de nos services en ligne et dans nos agences est actuellement affectée ». La banque égrène depuis des excuses en réponse aux questions de ses clients, sans donner de plus amples informations.

Sur son site, BNP Paribas explique qu'un « incident informatique interne au niveau des réseaux télécom est intervenu cette nuit, il a été immédiatement identifié et corrigé. Le rétablissement des services n’a pu être effectué [hier] matin en raison des contrôles nécessaires ».

Toujours sur le réseau social, @Benjaminbellamy évoque la piste d'un problème DNS, sans que la banque ne confirme pour l'instant. Pour rappel, un problème du même genre était déjà arrivé en juin 2017.