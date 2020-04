Qwant annonce trois nouvelles embauches : marketing, revenus et exploitation

L'arrivée d'Hugo Venturini au poste de CTO (direction technique) est officialisée, avec celle de trois nouveaux responsables à ses côtés, sous la direction de Jean-Claude Ghinozzi.

Dans cette « Leadership Team » devant guider le « repositionnement de notre stratégie et de l'adaptation de notre modèle actuel d’organisation » on trouve tout d'abord Éric Bazin, nommé Directeur d'exploitation (Chief Operating Officer, COO).

Il « était jusqu’alors CFO de Betafence (Praesidiad Group), Directeur financier de Samsung France et Directeur FP&A de Microsoft France » précise le communiqué. Il encadrera les équipes en charge des finances, de l'administration, des RH et du juridique « et sera un conseil essentiel auprès du Conseil d’Administration ».

Autre ancien de Microsoft (Ads Business) et Facebook (accompagnement des institutions publiques dans l'utilisation des outils maison), Nam Ma Kim sera de son côté en charge du marketing, du positionnement de la marque et de sa feuille de route.

Enfin, Jean-Robert Mamin sera en charge des revenus (Chief Revenue Officer, CRO). Directeur général d’Axel Springer Media France, groupe de médias actionnaire de Qwant, il « a la responsabilité d’encadrer les équipes commerciales et partenariat, la gestion du business développement et des revenus ».

Tous sont arrivés avant la mi-mars, et vont donc sans doute prendre quelques semaines ou mois avant de préparer la relance du moteur de recherche, largement critiqués ces derniers mois. Il faudra ensuite annoncer clairement la nouvelle stratégie.

« D’autres annonces suivront dans les prochaines semaines pour renforcer notre structure managériale et poursuivre, avec l’ensemble des équipes en place, nos travaux au service de nos toujours plus nombreux utilisateurs » promet le PDG.