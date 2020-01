Quibi : veut changer la façon de consommer du contenu vidéo sur smartphone, lancement le 6 avril 2020

Le nom de cette plateforme de streaming est la contraction de Quick et bites, que l’on pourrait traduire par « quelque chose à manger rapidement ». La société n’est pas nouvelle, mais a donné de nouveaux détails sur son service lors du CES de Las Vegas.

Les vidéos (films, séries, etc) seront découpés pour ne pas dépasser 10 minutes et proposeront deux angles de vue différents suivant l’orientation de votre smartphone (portrait ou paysage). Il sera possible de passer rapidement de l’un à l’autre d’une simple rotation, aussi souvent que vous le souhaitez.

Il s’agit bien de deux vidéos différentes, pas d’un « zoom » afin de rentrer dans le cadre. La perception d’une scène pourra donc changer suivant le sens du smartphone. Sans surprise, les publicitaires se sont déjà emparés de l’idée.

Derrière Quibi on retrouve deux pointures : Jeffrey Katzenberg (producteur, cofondateur de DreamWorks SKG avec Steven Spielberg et David Geffen, et aussi ancien président de Walt Disney Pictures) et Meg Whitman (ancienne PDG d’eBay et Hewlett-Packard Enterprise).

Le lancement est prévu pour le 6 avril aux États-Unis, avec une double tarification : 4,99 dollars par mois avec publicité, 7,99 dollars par mois sans. Un site dédié a déjà été mis en ligne.