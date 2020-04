Quels gains pour les jeux lancés sur Steam ? Valve donne des précisions, mais « oublie » un détail

La plateforme vient de publier un billet de blog où elle propose de plonger dans les « performances commerciales des nouvelles sorties sur Steam ».

Selon Steam, deux tendances seraient à noter :

« Au fil des ans, le nombre de jeux qui rencontrent du succès sur Steam n'a cessé d'augmenter. C'est le sujet de la première partie de cet article.

Les perspectives de revenus se sont améliorées pour la plupart des jeux en 2019. C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de cet article ».

Dans les notes de recherches, on peut voir de jolis graphiques expliquant que le nombre de jeux récoltant plus de 5 000 dollars durant les deux premières semaines de lancement est en augmentation. Il en est de même pour les paliers à plus de 50 000, 100 000 et 250 000 dollars.

Mais comme le note Ars Technica, cela cache une autre statistique intéressante : environ 81 % des jeux lancés sur Steam rapportent moins de 5 000 euros durant les deux premières semaines.

Nos confrères expliquent qu’ils ont dû récupérer les données via Spy Steam pour récolter les données nécessaires puisque Valve ne les communique pas. Selon leur analyse, le pourcentage était de 84 % en 2018, 79 % en 2017, 72 % en 2016, 62 % en 2015 et ensuite moins de 50 % les années précédentes.