Quel futur pour la série Diablo et Blizzard ?

Kotaku a publié un très long article à propos de la saga Diablo, et de son avenir. Une douzaine d'employés actuels et passés de Blizzard témoignent anonymement sur ce qui se trame en coulisses au sein de l'entreprise.

Il y est notamment question de l'annulation d'une deuxième extension de Diablo III, ce juste après le lancement de Reaper of Souls, parce que la direction d'Activision Blizzard ne croyait plus dans ce jeu après ses nombreux errements.

On apprend également qu'un autre projet, celui d'un jeu proche de Dark Souls dans l'univers de Diablo, a également été annulé, tandis que Diablo IV serait quant à lui bel et bien en travaux, mais pas à un stade suffisamment avancé pour être montré. Quant à Diablo Immortal : il s'agirait en fait d'un titre ciblant avant tout le marché chinois, qui réclame ce genre de jeux.

Le mobile tend d'ailleurs à prendre une place de plus en plus importante dans l'entreprise, si bien qu'une équipe est entièrement dédiée à l'incubation de projets dans ce domaine. Une adaptation de Pokémon Go dans l'univers de Warcraft aurait ainsi vu le jour dans les locaux d'Irvine en Californie…