Quand Xiaomi se mélange les pinceaux dans les flux vidéos des Mi Home Security Camera

Il n’aura pas fallu attendre longtemps en 2020 pour que de premiers « bugs » importants ne subviennent sur les objets connectés. Xiaomi ouvre le bal avec ses caméras de sécurité : des utilisateurs n’accédaient pas toujours à leur flux vidéo, mais parfois à celui d’autre caméras Xiaomi, comme le rapporte un utilisateur sur Reddit.

Google a rapidement réagi en coupant l’intégration de l’ensemble des produits Mi Home avec son Assistant. Xiaomi a confirmé le bug auprès de plusieurs de nos confrères, en précisant qu’il est la conséquence d’une mise à jour du 26 décembre sur la gestion du cache.

« Cela n'est arrivé que dans des conditions extrêmement rares. Cela concerne l'intégration entre la Mi Home Security Camera Basic 1080p et le Google Home Hub (avec un écran) lorsque le réseau est de mauvaise qualité », explique le fabricant. 1 044 utilisateurs ont lié Google Assistant et la caméra Mi Home et « seuls quelques-uns » ont pu être affectés, affirme Xiaomi.

L’intégration de ses produits connectés est de nouveau disponible avec Google Assistant selon le constructeur, à l’exception des caméras pour le moment. L’enquête sur la cause du bug continue.