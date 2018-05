Quand un faux compte Twitter fait croire à la fin de la marque AREZ d'ASUS

Si la marque est connue pour ses machines pensées pour les joueurs, ses derniers ordinateurs portables étaient de véritables turbines. Même avec une simple GeForce GTX 1060, les ventilateurs se faisaient rapidement entendre, et de manière assez désagréable. Dommage pour des machines aussi coûteuses que bien pensées sur les autres aspects.

C'est là que NVIDIA entre dans la danse avec son programme Max-Q, qui consiste à certifier à l'utilisateur qu'il dispose d'une machine silencieuse dans certaines circonstances, testées par ses équipes (voir notre analyse). Le nouveau Razer Blade de 15,6" passe à cette certification, avec deux possibilités : une GTX 1060 ou une GTX 1070. Le processeur est un Core i7-8750H (6 cœurs, 12 threads, de 2,1 à 4,1 GHz).

Nous avons récemment pu voir cette machine en action, et elle semblait silencieuse, mais également très chaude en utilisation dans les jeux. La combinaison d'un GPU et d'un CPU haut de gamme reste en effet une contrainte forte, et NVIDIA ne peut pas tordre les lois de la physique. Il faudra donc voir lors de tests détaillés si cela ne pénalise pas trop l'utilisateur.

Annoncée comme la machine pour joueurs la plus fine du monde (16,8 ou 17,3 mm selon les modèles), ce Razer Blade est proposé en France à partir de 1 950 euros et sera disponible en juin.

Pour ce tarif vous aurez une dalle 1080p IPS, 256 Go de stockage, 16 Go de mémoire, une puce Wi-Fi AC 9260 d'Intel (avec Bluetooth 5) et une batterie de 80 Wh. L'ensemble pèse 2,1 kg. Outre la dalle qui peut passer de 60 à 144 Hz, la carte graphique ou le stockage (512 Go) peuvent être améliorés, pour un tarif maximal de 2 450 euros. Tous les détails sont disponibles par ici.

Dans le même temps, la société annonce une nouvelle version de son boîtier pour carte graphique externe, le Core X. Il dispose d'une alimentation 650 watts, d'un unique connecteur Thunderbolt 3 et permet de charger un portable USB Type-C au passage. Désormais compatible avec macOS et Windows 10, comme le Core v2, il est annoncé à 300 euros.

Pour rappel, son prédécesseur est disponible pour 520 euros. Il dispose de LED RGB (Chroma), se limite à une alimentation de 500 watts et intègre une connectique un peu plus complète. S'il n'était pas très intéressant auparavant, cette nouvelle annonce n'arrange rien.