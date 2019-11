Qualité de service mobile outre-mer : Orange souvent premier, SFR talonne, Free dernier à la Réunion

Le régulateur a mis en ligne hier soir son observatoire de la couverture et qualité de service mobile outre-mer. Dans l'ensemble, les résultats sont « en nette amélioration par rapport à l’année dernière [et] traduisent les efforts de déploiement de la 4G en outre-mer ».

« La qualité du service de données mobile a fait un bond conséquent depuis 2018 : les débits moyens doublent dans presque tous les territoires, et la qualité de la navigation Web s’améliore en moyenne de moitié. Ces performances se rapprochent voire, dans certains cas, dépassent celles rencontrées en métropole », explique le régulateur.

En Guadeloupe et Martinique, « Orange est premier sur la plupart des indicateurs ; il se distingue par des débits en très forte hausse. SFR le talonne et est au même niveau sur certains indicateurs ».

En Guyane ensuite, « Orange est premier sur la grande majorité des indicateurs ; SFR suit Orange quant au service de données et présente des performances comparables en débit montant et en taux d’envois de fichiers ».

À mayotte, « SFR reste en tête sur la plupart des indicateurs, notamment la qualité d’appels, la navigation web et le streaming ; Orange progresse fortement sur la data et dépasse SFR sur les débits ».

Sur l'île de la Réunion, « Orange et SFR sont proches, avec un avantage pour Orange sur les débits et la vidéo, pour lesquels il a des résultats meilleurs que la moyenne des résultats en métropole ». Par contre, « Free est dernier sur la majorité des indicateurs ».

Le régulateur ajoute que, exceptionnellement, « les indicateurs relatifs au transfert de fichiers (en particulier les débits) ne sont pas publiés pour Free cette année : les mesures pour cet opérateur ont présenté des résultats aberrants pendant la campagne de mesure et ne sont pas représentatifs de l’expérience utilisateur ».

Enfin, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, « malgré un contexte difficile deux ans après le passage d’Irma, la qualité de service voix/SMS et data est satisfaisante ; Orange est premier sur une grande majorité des indicateurs, en particulier pour la data et les axes de transports ».