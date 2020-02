Qonto lance sa CB X : « la première carte en métal pensée pour les professionnels »

La fintech française qui vient de lever 104 millions d’euros, notamment auprès de Tencent, lance sa nouvelle carte bancaire haut de gamme.

Elle propose pour les paiements à l'étranger un « taux de change réel, sans aucune commission », des « retraits en euros gratuits et illimités », des plafonds jusqu’à 60 000 euros pour payer 3 000 euros pour les retraits sur 30 jours et de services Premium.

On retrouve notamment l’accès à 1 100 lounges à travers le monde, « un assistant personnel vous accompagne pour gérer toutes ces tâches que vous aimeriez déléguer » et enfin une assurance « exclusive ».

La carte X est proposée en plus des cartes One et Plus, qui sont en plastique. Pour les clients disposants d’un compte payant Équipes (Standard, Premium ou Corporate), elle est proposée à 20 euros HT par mois (contre 6 euros HT pour la Plus). Vous pouvez également la commander en Solo pour 29 euros HT par mois, soit deux fois plus que la Solo Plus.