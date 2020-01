La plateforme de streaming explique qu'une mise à jour permet « aux possesseurs de matériel Naim de jouir pleinement [de Qobuz] et notamment de la qualité Hi Res 24-bit 192 kHz ».

Les Uniti Atom, Star & Nova et les lecteurs réseau ND5 XS2, NDX 2 et ND 555 sont compatibles. Une mise à jour prévue pour le printemps 2020 apportera le service aux enceintes sans fil Naim Mu-So & Mu-so QD de seconde génération.