QNAP TS-832X : un NAS « économique » avec huit baies et deux ports 10 Gb/s

Le fabricant, décidément bien actif ces derniers jours, dévoile encore une nouvelle référence. Série « X » oblige, il propose du 10 Gb/s, via deux ports SFP+, en plus de deux ports réseau Gigabit.

Il est animé par un SoC Alpine AL-324 avec 2 ou 8 Go de DDR4, extensibles jusqu'à 16 Go. Trois ports USB 3.0 et deux emplacements PCIe sont également de la partie. Tous les détails sont disponibles par ici.

Le fabricant affirme qu'il s'agit d'un « NAS économique », mais ne donne aucun prix alors qu'il est censé être immédiatement disponible. Les revendeurs français ne semblent pas encore le proposer, mais il est vendu à partir de 749 euros sur Amazon.com.