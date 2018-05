QNAP annonce le TS-932X : SoC Annapurna et deux ports réseau 10 Gb/s

Après le TS-963X (exploitant un SoC AMD G-Series) il y a quelques jours, le constructeur revient avec une nouvelle version. Celle-ci reprend exactement le même châssis (cinq emplacements de 3,5 pouces et quatre de 2,5 pouces), mais avec un SoC Alpine AL-324 (quatre cœurs à 1,7 GHz), épaulé par 2 ou 8 Go de mémoire vive (extensibles jusqu'à 16 Go).

Le TS-932X intègre deux ports réseau 10 GbE SFP+ et deux autres Ethernet à 1 Gb/s. Trois USB 3.0 sont également de la partie. Deux baies d'extension UX-800P ou UX-500P peuvent être connectées afin d'ajouter plus de stockage.

Le fabricant annonce une disponibilité immédiate, mais sans donner de prix.