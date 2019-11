Proxima : un film sur la préparation des astronautes pour une mission longue durée à bord de l'ISS

Aujourd'hui, le film Proxima de la réalisatrice française Alice Winocour sort dans les salles. Voici le pitch : « Sarah est une astronaute française qui s'apprête à quitter la terre pour une mission d'un an, Proxima. Alors qu'elle suit l'entraînement rigoureux imposé aux astronautes, seule femme au milieu d'hommes, elle se prépare surtout à la séparation avec sa fille de 8 ans ».

Pour l'ESA, ce film « porte un regard plus intime sur la réalité du voyage spatial aujourd’hui, une perspective différente de celle apportée par d’autres films récents ». La réalisatrice a « filmé dans des décors réels centrés autour du Centre européen des astronautes de l’ESA situé à Cologne (Allemagne), la Cité des étoiles de Moscou (Russie) et le Cosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan) ».

Pour son film, « plusieurs membres du personnel de l’ESA et de ses sous-traitants ont conseillé Winocour, ses scénaristes et les acteurs sur tous les aspects de l'entraînement des astronautes ». L’actrice principale, Eva Green, a notamment échangé avec les astronautes Samantha Cristoforetti et Thomas Pesquet. Pour rappel, Proxima était aussi le nom de la mission du 10e Français à aller dans l'espace, Thomas Pesquet.

« Le cinéma ne montre pas souvent les femmes à la fois comme des mères et des super-héroïnes. Il est temps que les femmes assument qu’il est possible à la fois d’être astronaute et mère », explique la réalisatrice.