Protection des risques numériques : le français CybelAngel lève 36 millions de dollars

Ce nouveau tour de table porte à 52 millions de dollars le financement total de la jeune pousse qui avait levé 10 millions de dollars fin 2018.

Bpifrance, déjà actionnaire depuis 2018, participe à ce tour de table via son fonds Large Venture. À ses côtés, on retrouve des investisseurs comme Prime Venture, TempoCap et Open CNP.

« Serena, investisseur historique, demeure un actionnaire de référence de la société. Suite à cette levée, Pieter Welten, associé chez Prime Ventures rejoint le conseil d’administration de CybelAngel », explique Bpifrance.

La banque d’investissement explique que « ce nouveau financement va permettre à CybelAngel de compléter son offre de services innovants et d’accélérer son développement à l’international, notamment aux États-Unis, en Allemagne, Benelux, Pays-Bas, Angleterre et Middle East ».