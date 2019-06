Protection des données personnelles : quand l’UE montre le contre-exemple

En mars de l'année dernière, L'Oréal rachetait ModiFace et sa solution permettant de tester des changements sur son visage (cheveux, maquillage, etc.) grâce à la réalité augmentée.

Un peu plus d'un an plus tard, « L’Oréal lance le premier essayage virtuel de maquillage sur Amazon » : « Disponible sur Amazon Web Services, la technologie permet de générer un résultat réaliste et automatiquement calibré en fonction des teintes de maquillage. Les distributeurs pourront facilement intégrer l’essayage virtuel pour un nombre illimité de leurs produits », explique le groupe. On vous épargne le laïus sur l'intelligence artificielle...

Cette technologie est en cours de déploiement aux États-Unis et au Japon.