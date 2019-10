Projet Gem d'Essential Phone : Andy Rubin présente un smartphone « radicalement différent »

La solution de sauvegarde par le cloud est disponible dans une nouvelle mouture, comprenant des clients améliorés pour macOS et Windows.

La plus grosse évolution concerne l’historique. L’abonnement comprend actuellement 30 jours d’historique pour chaque fichier. Désormais, pour 2 dollars de plus par mois par licence, cet historique passe à un an.

Si ce n’est pas encore assez, l’historique peut devenir infini, signifiant que les changements seront gardés sans limite de temps (du moins tant que l’abonnement est payé). L’option est toujours facturée 2 dollars, mais il faut cette fois ajouter 0,05 dollar par Go et par mois pour les données modifiées il y a plus d’un an.

Des besoins spécifiques qui parleront peut-être davantage aux entreprises ou aux professionnels soucieux de préserver un historique sur une telle durée.

Les clients « desktop » évoluent eux aussi : compatibilité avec macOS Catalina, réduction de la latence, meilleure efficacité dans l’upload en augmentant la taille des lots de fichiers de 30 à 100 Mo, meilleure prise en charge du HiDPI ou encore correction d’un souci spécifique à OpenSSL sous Windows (provenant du chipset Apollo Lake d’Intel).

L'offre de base de Backblaze ne change pas : 6 dollars par mois ou 60 par an.