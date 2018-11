Prochains processeurs EPYC d'AMD : cache L3 doublé ou bug de relevé ?

Le 5 mai dernier, une fusée Atlas V décollait avec la mission InSight et deux nanosatellites (MarCo A et B) à son bord . Pour rappel, cette sonde « est une récupération de l'atterrisseur Phoenix, une mission martienne de 2008 ».

Elle comprend notamment l'instrument SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) conçu et fabriqué en France. Il comprend trois sismomètres « capables de détecter un frémissement de l’ordre de 10^-11 mètre, c’est-à-dire de la taille d’un atome » explique le CNES. Il est néanmoins la cause du retard de deux ans sur le lancement de la mission « en raison d’un problème technique », une microfuite en l'occurrence.

Sept mois plus tard, InSight est donc arrivé sur Mars et devrait se poser ce soir. « Comme l'atterrisseur ne voyagera pas sur la surface martienne, il est essentiel qu'il atterrisse au bon endroit la première fois » explique l'agence spatiale européenne.

L'atterrissage (oui, même sur Mars on parle d'atterrissage) devrait avoir lieu aux alentours de 21h ce soir. L'événement sera à suivre en direct avec la NASA à partir de 20h.