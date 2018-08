Processeurs S-Series : Intel devrait revenir à un die soudé

La communication du constructeur devrait être bruyante sur le sujet, au regard de l'équipe désormais en place, précédemment aux manettes du lancement des Radeon RX Vega chez AMD. On attend surtout de voir si les performances seront aux rendez-vous avant de s'emballer.

Le constructeur a pour le moment surtout profité de l'édition 2018 du SIGGRAPH pour mettre en place un nouveau compte Twitter et revendiquer sa position de premier vendeur de solution graphiques à travers celles intégrées à ses processeurs.

Mais en 2020 « elles prendront leur indépendance » promet la société, qui dévoile au passage un visuel (sans doute non contractuel) d'une carte plutôt fine. De quoi faire de l'ombre à AMD et NVIDIA ? Réponse d'ici un peu plus d'un an.

D'ici là, on notera surtout que de nouveaux modèles de Xeon Phi passeront en fin de vie à compter de l'été 2019 : les 7210, 7210F, 7230, 7230F, 7250, 7250F, 7290 et 7290F. Ils ne pourront plus être commandés auprès d'Intel d'ici la fin du mois.