Elles viennent de chez XDA-Developers, qui se base sur des documents mis en ligne par la TENAA (autorité chinoise).

Le smartphone pensé pour les joueurs disposerait d’un écran AMOLED de 6,59" (2 340 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il serait animé par un Snapdragon 865 overclocké à 3,091 GHz avec 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage. Enfin, la batterie serait de 6 000 mAh.