Ce projet est le lauréat de l'appel à propositions de l'ERC (Conseil Européen de la Recherche) Synergy Grant 2018. Il associe trois instituts de recherche français (CEA-Leti, INAC et Institut Néel du CNRS) et obtient un financement de 14 millions d'euros sur six ans pour développer un CPU quantique, explique le CEA.

Les chercheurs espèrent réaliser « un processeur quantique rassemblant au moins une centaine de bits quantiques (qubit) physiques, et permettant la démonstration d’un premier qubit logique fonctionnel, étape décisive vers un futur ordinateur quantique ».

« À l'heure actuelle, ce serait le processeur quantique le plus puissant du monde » affirme Maud Vinet (CEA-Leti) aux Échos, mais en précisant qu'il peut se passer beaucoup de choses en six ans.

La scientifique explique que « l'idée de QuCube est de lever les incertitudes sur la possibilité de construire un ordinateur d'un million de qubits ».