Premier référendum d’initiative partagée : les internautes entrent dans la danse

Alors que le dernier logo de Firefox n’est pas bien vieux, Mozilla annonce une révision complète de son identité visuelle.

La fondation propose un nouveau logo générale pour la branche Firefox, puis d’autres pour chaque produit distinct : le navigateur à proprement parler, Send, Monitor et Lockwise.

Il n’y a rien de spécifique à en dire de plus, Mozilla invitant les internautes à laisser leurs commentaires. L’ensemble se veut évidemment beaucoup plus moderne et « vibrant », et on ne sait pas quand l’éditeur compte diffuser cette nouvelle identité dans ses services.

Notez que Mozilla semble quand même trancher le débat : « Le renard est connu pour sa rapidité, son intelligence et son côté sauvage. Des attributs qui caractérisent également Firefox, le célèbre navigateur ».

Dans l’esprit des développeurs, Firefox signifierait donc bien « renard de feu » et non « panda roux », alors que Firefox, en anglais, se traduit bien par panda roux.