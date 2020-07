Pour s'aligner sur Apple, Gandi se prépare à limiter ses certificats SSL à 1 an

Au début de l’année, la société de Cupertino avait annoncé que, « pour améliorer la sécurité Web de [ses] utilisateurs […] la période de validité des certificats de serveur TLS émis à partir du 1er septembre 2020 à 00 h 00 GMT/UTC ne devra pas dépasser 398 jours ».

Gandi explique que, suite à ce changement chez Apple, « les Autorités de Certification (CA) se sont accordées pour réduire la durée de vie d’un certificat SSL à 12 mois maximum. Cette mesure entrera en vigueur le 1er septembre 2020 ».

L’hébergeur ajoute que son Autorité de Certification partenaire fait partie du lot et qu’il appliquera donc ce changement : « à compter du mois d’août, il ne sera plus possible d’acheter un certificat valable deux ans sur le site gandi.net ».

Enfin, la société rappelle que « les certificats émis avant le 1er septembre 2020, même supérieurs à 1 an, ne seront pas affectés par ce changement ». En outre, « bien que la décision n’ait pas encore été actée, Google, via Chrome, a également proposé de s’orienter vers une décision similaire il y a un an ».