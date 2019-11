Pour lutter contre les géants du Net, Yahoo Japon et Naver (Line) vont fusionner

Les deux protagonistes – Z Holdings (filiale de SoftBank) et Line – ont annoncé être arrivés à un accord de principe, qui doit être définitivement validé en décembre. La finalisation de cette opération est prévue pour octobre 2020.

Une fois la fusion finalisée, « Z Holdings restera l'entité-mère cotée de Line et Yahoo Japan. Z Holdings sera détenue à parité par SoftBank et Naver », précise l'AFP. La capitalisation du nouveau groupe avoisinerait les 30 milliards de dollars.

« Les conditions sociales et industrielles qui nous entourent changent radicalement et quotidiennement au niveau mondial. Sur le marché de l'Internet en particulier, les sociétés étrangères, notamment celles basées aux États-Unis et en Chine, dominent de manière écrasante », expliquent les partenaires pour justifier leur rapprochement.