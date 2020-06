L’anniversaire était hier, en même temps que la mise en ligne de la vidéo. Le 8086 est un CPU « 16 bits à 100 % » gravé en 3 micromètres (on compte désormais en nanomètres) à 5 MHz avec 29 000 transistors. Il est le digne successeur du 8080 (6 micromètres, 2 MHz et 4 500 transistors).

Pour en savoir plus, on vous laisse dans les mains d’Yves Rougy, qui est remonté jusqu’en 1976 lors du lancement des recherches sur le 8086, qui arrivera donc deux ans plus tard.