Pour la deuxième fois ce mois-ci, Google fête ses 20 ans

Le nouveau casque de réalité virtuelle de Facebook (auparavant connu sous le nom de code Projet Santa Cruz) ressemble à un mélange entre l'Oculus Go (avec un Snapdragon 821) et le Rift qui se connecte à un ordinateur. Selon le fabricant, c'est « le tout premier système de jeu tout-en-un conçu spécialement pour la réalité virtuelle ».

Il propose six degrés de liberté (6DoF), des manettes tactiles (proches des actuelles Oculus Touch) et intègre un SoC Snapdragon 835 lui permettant d'être autonome (pas de connexion avec un PC). Des caractéristiques techniques qui ne sont pas sans rappeler le casque Lenovo Mirage Solo (Daydream), disponible pour 399 euros.

Par contre, l'Oculus Quest propose une définition plus élevée de 1 600 x 1 440 pixels par œil, contre 1 200 x 1 080 pixels pour le Rift et un écran unique de 2 560 x 1440 pixels pour les Go et Mirage Solo. Le nouveau casque de Facebook sera disponible à partir du printemps 2019, dès 399 dollars avec 64 Go de stockage.

Oculus annonce une cinquantaine de jeux pour son lancement, dont Robo Recall, The Climb et Moss. Le nouveau Vader Immortal: A Star Wars VR Series sera également disponible sur le Quest.

De nombreuses vidéos ont été mises en ligne sur le compte YouTube Oculus.