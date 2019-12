Pour l’Avicca, « le plan France Très Haut Débit est mort »

L’association regroupant les collectivités engagées dans le numérique ne décolère pas : « Il n'aura fallu que quelques secondes pour que, nuitamment et sans aucun débat, le gouvernement rejette la demande de nombreux parlementaires, des associations de collectivités et de l'ensemble des RIP de ne pas toucher aux financements complémentaires votés par le Sénat ».

Pour rappel, les sénateurs ont voté au début du mois une rallonge de 322 millions d'euros pour le plan France THD, en plus des 140 millions suite à la réouverture du guichet. Un montant jugé largement insuffisant par Patrick Chaize, sénateur de l'Ain et président de l'Avicca.

L’Association continue : « Il ne s’agit pas de rouvrir le Plan France THD, le nouveau dispositif n’ayant rien à voir avec le précédent […] L’État acte sa rupture avec la logique d’intérêt général et de cohésion sociale et territoriale portées par les collectivités. Et enterre, sans l’assumer, la promesse de la fibre pour tous faite aux Français, pourtant rappelée dans les engagements de l’Agenda rural ».

En guise de protestations, « les associations représentées au « Comité de concertation du Plan France très haut débit » suspendent leur participation à la réunion prévue ce 19 décembre 2019. Elles demandent une nouvelle consultation sur un cahier des charges qui en reviendrait aux fondamentaux du Plan France THD ».