Pour IDC, les montres et bracelets connectés ont enfin la côte

Selon l'institut IDC, les ventes de bracelets et de montres connectés se portent très bien, avec une croissance de 21,7 % sur un an, soit 32 millions d'exemplaires livrés au troisième trimestre 2018, contre 26,3 millions un an plus tôt.

Cet engouement profite principalement à trois marques, à commencer par Xiaomi, dont les volumes de ventes ont progressé de 90 % en un an, notamment grâce au succès de son bracelet Mi Band 3.

Le groupe chinois, jadis au coude-à-coude avec Fitbit, devient ainsi le leader incontesté de ce marché, avec une part de 21,5 % contre 13,7 % l'an dernier.

Samsung se hisse à la 5e place en affichant une croissance comparable, mais sur des volumes bien plus faibles (5,6 % du marché), grâce à la montre Gear S3. Apple enfin a vu ses ventes de Watch grimper de 54 % sur un an, à 4,2 millions d'unités, ou 13,1 % du marché total, ce qui le place en deuxième position. Fitbit complète le podium avec des ventes en léger recul.