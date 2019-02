Pour 2019, Kosc vise « 10 millions de lignes Fibre Entreprise avec garanties »

En avril dernier, Microsoft s’amusait à publier le code de son ancien File Manager en open source, sous licence MIT. Il était le gestionnaire de fichiers avant que l’Explorateur le remplace dans Windows 95.

Il ne s’agissait pas tout à fait du code original, Microsoft l’ayant modifié pour le rendre exécutable sur des Windows récents.

L’éditeur va maintenant plus loin : le Windows File Manager est disponible dans le Store. Il permet à ceux qui voulaient le tester de l’installer facilement et d’aller renifler l’air du bon vieux temps. Avant de revenir vite vers une approche plus moderne de la gestion de fichiers.