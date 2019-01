Pocophone F1 : 4K à 60 ips, ralenti jusqu'à 960 ips et streaming HD grâce au Widevine L1 arrivent

Le GENCI a été créé en 2007 par les pouvoirs publics. Il s'agit d'une société civile détenue à 49 % par l’État (ministère en charge de l’Enseignement supérieur et la Recherche), 20 % par le CEA, 20 % par le CNRS, 10 % par les universités et 1 % par Inria.

L'acquisition de ce supercalculateur H.P.E intervient dans le cadre de la stratégie nationale de recherche en intelligence artificielle dévoilée en novembre dernier, faisant suite au rapport de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle.

Il est équipé de 1 044 GPU et 70 000 cœurs CPU, pour une puissance totale de 14 pétaflops, soit dix fois plus que le modèle précédent. Le supercalculateur va coûter 25 millions d'euros, auxquels il faudra ajouter son coût de fonctionnement.

De nombreux domaines sont concernés : l’aéronautique, l’automobile, l’énergie, la simulation du climat et la prévision météorologique, les matériaux, la biologie et la santé, la sécurité et la défense.