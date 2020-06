Plusieurs organisations dont l’ACLU attaquent ClearView et sa base de milliards de visages

La startup américaine est accusée par l’organisation d’avoir collecté des milliards de visages à partir des sources ouvertes sur le Web, dont les réseaux sociaux.

Elle a utilisé tout ce qui lui passait par la main, estime l’American Civil Liberties Union, « des selfies occasionnels aux photos de fêtes d'anniversaire, de diplômes universitaires, de mariages, et bien plus encore ».

La base de données, fruit de ce chalutage, est proposée aux autorités, aux agences fédérales, à la police et possiblement à des entités privées, qui peuvent alors utiliser au besoin un système de reconnaissance faciale.

La procédure a été lancée avec la Chicago Alliance Against Sexual Exploitation, le Sex Workers Outreach Project Chicago, l’Illinois State Public Interest Research Group et Mujeres Latinas en Acción. Elle s’appuie sur le Biometric Information Privacy Act (BIPA) qui exige information et consentement préalables à de tels traitements.

Les requérants réclament la suppression de l’ensemble des données biométriques collectées et stockées en contradiction avec cette loi ou encore l’information des personnes concernées par cette base de données.

Cette technologie de reconnaissance faciale « offre une capacité de surveillance qui ne ressemble à aucune autre. Il est dangereusement facile de nous identifier, de nous suivre lors de manifestations, de réunions, de rassemblements politiques ou religieux » écrit l’ACLU.

En créant une telle base de données à l’insu des individus, « Clearview a créé un scénario cauchemardesque que nous craignions depuis longtemps (…) Ni le gouvernement des États-Unis ni aucune entreprise américaine ne sont connus pour avoir compilé un aussi grand nombre de données biométriques ».

Si Clearview est légitimée dans son action, l’ACLU prédit la fin de l’anonymat et de la vie privée. « Les gens peuvent changer leurs noms et adresses (…) mais ils ne peuvent pas changer de visage ».