Plex Cloud jette l'éponge, le service fermera le 30 novembre

Pour rappel, ce service – If This Then That – permet de réaliser des actions multiples en fonction de plusieurs critères, et à des services différents d'interagir. Par exemple, jouer de la musique sur votre enceinte lorsque vous rentrez chez vous (via un détecteur de mouvement).

Les enceintes Sonos n'ont aucun déclencheur (triggers), mais plusieurs actions sont possibles via IFTTT : jouer de la musique, lancer une radio (via une URL), passer à la chanson suivante ou précédente, monter ou descendre le volume, mettre en sourdine, en pause, etc.

Les différentes actions sont détaillées par ici, avec des exemples de recettes.