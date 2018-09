Piratage : Qwant retire DLCompare de ses pages jeux vidéo

Les deux entités sont déjà partenaires et partagent par exemple 28 unités mixtes de recherche. Elles souhaitent désormais aller plus loin dans plusieurs domaines : eaux, chimie verte, carbone renouvelable, approches prédictives et modélisation en biologie et écologie, photosynthèse et biodiversité.

Par exemple, un appel à projets avec 400 000 euros de financement sera lancé par les deux organismes sur le thème des nouveaux modes de production alimentaire et des mutations alimentaires. Ce partenariat scientifique renforcé prévoit également d'explorer des collaborations bilatérales en Europe.