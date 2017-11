Pin’s, gants et autocollants : VISA présente ses nouveaux accessoires de paiement

La société est partenaire officiel des Jeux olympiques et paralympiques, dont la prochaine session se déroulera à Pyeongchang en Corée du Sud durant l’hiver 2018.

VISA prend les devants et annonce trois accessoires de paiement NFC : des pin’s commémoratifs, des gants et enfin des autocollants. Ils sont d’ores et déjà disponibles à la vente sur le site et dans les boutiques de Lotte Card en Corée.

Durant les JO, ils seront proposés dans les grandes surfaces olympiques et via des distributeurs automatiques. Le pin’s est annoncé à 5 000 KRW (soit un peu moins de 4 euros), mais le prix des autres produits n’est pas précisé.

Dans tous les cas, il faudra précharger avec 30 000 KRW minimum, soit environ 23 euros.