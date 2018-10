Philips Hue sur iOS prend en charge les raccourcis Siri

C'est sur Instagram que le réalisateur d'Iron Man et du prochain Roi Lion a officialisé la nouvelle. On savait déjà qu'il travaillait sur un tel projet, mais sans en connaître la nature.

Outre le titre, on apprend qu'il prendra place après la chute de l'Empire et avant l'émergence du Premier Ordre. On y suivra donc les aventures d'un Mandalorien, présenté comme digne successeur de Jango et Boba Fett. Un « as de la gâchette solitaire qui opère loin de l'autorité de la Nouvelle République ».

Espérons tout de même qu'il ne s'agira pas là d'une sorte de crossover entre l'univers de Star Wars et celui de Cowboys et Envahisseurs.