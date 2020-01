Philips (Avidsen) : une sonnette vidéo connectée WelcomeEye Link à 199 euros, compatible Alexa et Assistant

Avidsen, une société française proposant des produits sous sa propre marque mais aussi Thomson et Philips, annonce la commercialisation à partir de mars d’une cette sonnette vidéo connectée sans fil.

« Elle permet de voir et d’interagir avec les personnes qui se présentent au domicile, via un smartphone et l’application Philips Welcome Home ou grâce à la commande vocale (Google Assistant ou Alexa), ou encore de projeter la vidéo du visiteur, sur le téléviseur Android du salon », explique le fabricant.

La caméra dispose d’un angle de vision de 160° avec une définition Full HD, d’une vision nocturne via des LED infrarouges, d’un micro et d’un haut-parleur, d’une réduction active de bruit, et d’une carte SD de 32 Go pour stocker des photos/vidéos, notamment lorsque « des personnes s’attardent au seuil de la porte ». La batterie rechargeable permet de tenir 8 mois avec un appel par jour, selon le fabricant.

La sonnette Philips WelcomeEye Link sera donc disponible en mars dans les boutiques de bricolage et sur Amazon, pour 199 euros. Elle rejoindra la gamme Philips WelcomeEye filaire (avec un écran) disponible à partir de 200 euros.