Phanteks voit double : boîtier vitré Evolv X et alimentations Revolt X pour deux PC

Le groupe de BTP vient de publier ses résultats pour le second trimestre de l'année. La branche télécom se porte bien avec 448 000 nouveaux clients sur le mobile en trois mois. Hors MtoM, Bouygues Telecom a recruté 120 000 nouveaux abonnés sur des forfaits, pour un total de 10,6 millions clients forfaits au 30 juin 2018 et 11,2 millions clients mobile au total (avec le prépayé).

Les chiffres sont également en hausse sur le fixe avec 41 000 clients supplémentaires, pour un total de 3,5 millions. La fibre optique se porte bien elle aussi avec 62 000 souscriptions en plus sur le trimestre, pour un total de 391 000 fin juin.

Le chiffre d’affaires est de 2 563 millions d’euros au premier semestre 2018, en hausse de 7 % sur un an : « Cette croissance reflète l’impact positif des hausses tarifaires intervenues en mai 2017 et le lancement de nouvelles gammes d’offres Fixe et Mobile au deuxième trimestre 2018 ».

Le résultat opérationnel sur les six premiers mois est de 239 millions d’euros, en hausse de 31 %. Néanmoins, il intègre 104 millions de produits non courants suite à la vente de sites à Cellnex et 18 millions de charges non courantes liées au partage de réseau en zone non dense, explique le groupe.

Bouygues Telecom dégage ainsi un bénéfice de 141 millions d'euros, contre 108 millions l'année dernière. Le groupe Bouygues dans son ensemble revendique pour sa part un résultat net de 260 millions d'euros. En bourse, le titre grimpe de près de 5 %.