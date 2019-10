PayPal met un pied en Chine en rachetant Gopay

La situation était déjà inédite avec trois mises à jour en une semaine, elle ne s’arrange pas : Apple a déployé hier soir une quatrième version, estampillée 13.1.2, avec une nouvelle série de bugs corrigés.

Les soucis éradiqués concernent la barre de progression de la sauvegarde iCloud (elle s’affichait parfois encore après la fin de l’opération), l’Appareil photo, la lampe torche, la calibration de l’écran, les raccourcis sur le HomePod ou encore le Bluetooth, qui pouvait se déconnecter de certains véhicules.

On ne sait pas vraiment ce qui s’est passé chez Apple. Il semble évident que la sortie d’iOS (et d’iPadOS) ait été précipitée, au point qu’une partie des fonctionnalités n’était arrivée que cinq jours plus tard (version 13.1). Depuis, deux mises à jour correctives sont déjà sorties.

Au contraire des applications cependant, les nouvelles versions d’iOS réclament une phase de téléchargement et préparation plus longue, suivie d’une installation obligeant l’appareil à redémarrer. Ce sera donc la quatrième fois en moins de deux semaines.

Notez que les mises à jour sont tout de même cumulatives. Si vous n’avez par exemple pas encore franchi le pas d’iOS 13, la version proposée sera directement la 13.1.2.