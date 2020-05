Avec la crise sanitaire, le paiement sans contact a de plus en plus d'adeptes. Ces procédés n'ont pas forcément besoin de passer par un TPE et le système bancaire.

C'est ce que veut rappeler PayPal en ouvrant la voie à son transfert de fonds par QRCode à 28 nouveaux pays, dont la France.

Une solution qui n'a rien de spécialement innovant, puisque c'est le procédé utilisé par les solutions de cryptomonnaie depuis des années par exemple.