Patch Tuesday : nombreux correctifs pour Windows 7, 8.1 et 10

Chaque deuxième mardi de chaque mois, Microsoft publie ses mises à jour de sécurité pour ses produits encore supportés.

Pour Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8.1 et Windows Server 22012 R2, plusieurs failles sont colmatées, dont certaines critiques. Parmi les composants touchés, on note le Shell, Hyper-V, le noyau, JET Database Engine et MSXML.

Si vous êtes sous Windows 10, toutes les branches supportées reçoivent à peu près les mêmes correctifs. Seule l'actuelle branche April Update (1803) bénéficie de quelques corrections supplémentaires, dont une dans l'assistant de compatibilité qui pouvait entraîner une utilisation CPU intensive.

Les branches précédentes (qui concernent essentiellement les grandes entreprises) reçoivent dans la plupart des cas les mêmes que pour la 1803. Même la mouture originale de Windows 10 continue de recevoir des mises à jour.

Comme toujours, le téléchargement se fait via Windows Update.