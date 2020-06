Les nouvelles mises à jour mensuelles sont disponibles depuis hier soir, pour Windows 7 SP1 à Windows 10 version 2004 (Mai 2020).

On retrouve à peu près la même liste qu’habituellement pour les composants corrigés : l’ancien Edge et Internet Explorer, le moteur de script, le noyau, les composants graphiques, le Shell, le Store, des éléments liés au cloud, des mécanismes d’authentification et cryptographiques, etc.

Voici les liens de chaque mise à jour en fonction du système visé