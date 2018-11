Pas de nouvelle LOPPSI, selon l’Intérieur

Après le Mi Mix 3 de Xiaomi, c'est au tour de Nubia de présenter son smartphone « X » avec un écran sans bordure ni encoche.

La dalle de 6,26" (2 280 x 1 080 pixels) occupe 93,6 % de la face avant, contre 93,4 % pour le Mi Mix 3. Le constructeur affirme ainsi que l'encombrement de son Nubia X est équivalent à celui d'un smartphone de 5,5".

Particularité : un second écran est présent à l'arrière, de 5,1" cette fois-ci et avec une définition de 1 520 x 720 pixels. Les deux dalles sont recouvertes d'une couche Corning Gorilla.

Nous retrouvons également un Snapdragon 845 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive, et 64 à 256 Go de stockage. La panoplie habituelle de capteurs (proximité, luminosité, boussole et gyroscope) est de la partie, ainsi que deux lecteurs d'empreintes digitales (un de chaque côté).

Deux capteurs optiques de 16 et 24 Mpixels sont installés à l'arrière, avec la possibilité d'enregistrer des vidéos jusqu'à 240 ips. La batterie affiche 3 800 mAh et sa charge via le connecteur USB Type-C du smartphone.

Le Nubia X exploite l'interface maison Nubia UI 6.0.2 basé sur Android 8.1 ; dommage de ne pas directement proposer Android 9.0 Pie. Toutes les caractéristiques techniques sont disponibles (en chinois).

Le smartphone est proposé à partir de 3 299 yuans (6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage), soit 418 euros avec une conversion bête et méchante. Pour le moment, il n'est destiné qu'au marché chinois.